"La próxima, no te salvás": la denuncia de una niña contra Sebastián Wagner

Las capturas de los chats donde Wagner amenazó a la niña de 13 años.





















































































Pasan los días y con el correr del tiempo aparecen cada vez nuevos y más terroríficos testimonios de víctimas de Sebastián Wagner, el asesino de Micaela García , la joven entrerriana de 21 años.





En las últimas horas salió a la luz una nueva denuncia, a causa de un supuesto nuevo ataque sexual de Wagner a una niña de apenas 13 años.





Se trata de una chica de Gualeguay que era amiga de la pareja de Sebastián Wagner, Nora González, y quien describió que el hombre de 29 años la manoseó en el mes de febrero y luego le envió amenazas mediante mensajes de Facebook.





La denuncia fue radicada ante la Justicia de Gualeguay el lunes 3 de abril por el padre de la chica, Daniel Cristiani, quien mostró ante las autoridades el contenido de los mensajes amenazadores de Wagner y describió los detalles sobre el violento encuentro de su hija con el abusador.





Todo comenzó en febrero, un día en el que su hija fue a visitar la casa de Wagner y González para jugar con la hija de ella, que era su amiga, y otros chicos.





Los niños se divertían en una pileta, cuando la hija de Cristiani se metió en un cuarto para cambiarse la rop a. "En ese momento apareció él, no se sabía de dónde apareció. La quiso manosear, ella se defendió, le dio una patada y pudo escapar", describió el hombre.





Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Durante la última semana de marzo, pocos días antes de la desaparición de Micaela García, Wagner volvió a amenazar a la niña.





El hombre utilizó nada menos que el perfil de Facebook de su hijastra para enviarle terribles mensajes a la chica de 13 años.





"No sabés las ganas que tengo de volver a tocarte", "¿Te acordás cuando me metiste una patada y te fuiste corriendo?", "Las ganas que tengo de volver a tocarte" y "La próxima vez te ato para que no salgas corriendo", fue la primera tanda de mensajes amenazantes.





Y el infierno continuó: "Cuando te agarre, te hago mía", "La otra vez te salvaste, pero la próxima no te salvás" y "Te voy a hacer mía, vas a ver" , representaron el terror en la pantalla del celular de la chica.









La niña se vio sumida en el pánico y de inmediato decidió mostrarle el chat a sus padres. También les contó lo que había sucedido en la casa de su amiga, que hasta el momento lo mantenía en secreto.





A falta de la confirmación del ataque sexual sobre Micaela , la denuncia de la familia de la niña de 13 años representa el tercer caso de violencia sexual en el que Wagner se ve involucrado. De hecho, antes de cometer el crimen, Wagner cumplía una sentencia de 9 años en prisión por haber cometido dos violaciones.





El 1º de julio de 2016, el juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos, Carlos Rossi, otorgó la libertad condicional al abusador, pese a las advertencias de diversos representantes del sistema penitenciario de la provincia.

