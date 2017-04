Las claves del misterioso femicidio de Vanesa en Playa del Carmen

Sin embargo, la familia de la joven está convencida de que es inocente . " Estoy segura que él no la mató y sé que Fran sabe quién puedo haber sido, pero si está encerrado no puede decir nada" declaró Poly, madre de la víctima, a Crónica TV.

"Ayer le había mandado mensajes de WhatsApp, donde le preguntaba: ’¿Vanesa estás bien?’. Y no me contestaba", contó la madre de la víctima . Según agregó, su última charla con Vanesa fue el domingo y el chat mostraba que su hija no se conectaba desde el lunes a las 20.20.