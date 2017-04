Nueva denuncia contra Aerolineas United Airlines

AP LOS ÁNGELES.- Geoff Fearns, un pasajero con pasaje en primera clase para hacer el trayecto entre Hawai y California la semana pasada, asegura que fue amenazado por United Airlines con ser esposado si no abandonaba el vuelo por otro suceso de sobreventa de pasajes en EE.UU., informó hoy Los Angeles Times.





Según el relato de Fearns, empleados de la compañía le solicitaron que abandonara su asiento porque lo necesitaba "alguien más importante que llegó en el último momento".





"Me dijeron que tenían una lista de prioridad y que esta persona estaba en un lugar más elevado que yo", explicó al periódico Fearns, que, al igual que en el suceso del pasajero expulsado por la fuerza este domingo de uno de los vuelos de esa misma compañía, ya se encontraba acomodado en su asiento.





"Entiendo que haya que dejar en tierra a pasajeros porque el vuelo esté lleno", reconoció Fearns, "pero a mí no me dijeron nada en la puerta de entrada.





Ya estaba en mi asiento. Y después me dicen que no tenía elección. Me dijeron que me esposarían si se veían obligados a hacerlo".





La aerolínea finalmente desplazó a Fearns a un asiento central de la sección económica.





A su regreso a casa, Fearns escribió al director ejecutivo de United, Oscar Muñoz, pidiendo la devolución íntegra de su pasaje y solicitando que la empresa done 25.000 dólares a una organización sin ánimo de lucro.





United respondió que su petición no sería atendida, pero se ofreció a pagar la diferencia de precio entre el coste original de su billete y el precio del asiento en la sección económica.





También le ofrecieron un crédito de 500 dólares para la compra de un nuevo billete. "A pesar de la experiencia negativa, esperamos seguir contando con su apoyo", fue la respuesta de un representante de la aerolínea, según su versión.

Fuente: Emol.com

