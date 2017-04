Victoria del Tottenham ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres

El Tottenham Hotspur, con goles de Dele Alli (m.56) y Harry Kane (m.58), se deshizo este domingo sin excesivas complicaciones de sus vecinos del Arsenal en el derbi del norte de Londres (2-0) y se reenganchó a la lucha por la Premier League.

La goleada del líder, el Chelsea, este mismo domingo en Goodison Park (0-3) obligaba a los hombres de Mauricio Pochettino a no fallar frente a los 'Gunners' en último 'North London Derby' en White Hart Lane -los 'Spurs' jugarán como locales en Wembley la próxima temporada, antes de mudarse a su nuevo estadio-.

El preparador argentino varió su sistema y regresó a defensa de cuatro hombres -Trippier, Alderweireld, Vertonghen y Davies-, reforzando el centro del campo con Dier y Wanyama. Eriksen, Son, Dele y Kane volvieron a llevar el peso ofensivo, mientras que Dembélé, duda hasta última hora por lesión, empezó el choque desde el banquillo.

En los 'Gunners', Arsene Wenger no presentó excesivas novedades: mantuvo el 3-4-3 que tan buenos réditos le ha dado en los últimos partidos (victorias sobre Middlesbrough, Manchester City y Leicester), con Oxlade-Chamberlain y Gibbs como carrileros y Gabriel, Koscielny y Monreal de centrales.

El Tottenham perdonó en la primera mitad

Después de 45 minutos sin goles, en los que los 'Spurs' tuvieron ocasiones de sobra para ponerse por delante -Alli y Eriksen probaron a un soberbio Cech-, el duelo no se decidió hasta la segunda mitad, en la que aparecieron las estrellas del Tottenham. Primero Dele puso por delante a los suyos en el minuto 56 tras aprovechar un disparo de Eriksen que rechazó Cech y que no acertó a despejar Oxlade.

Sin tiempo para la reacción de los 'cañoneros', los de casa doblaron su ventaja apenas dos minutos más tarde. Kane transformó a la perfección un penalti cometido por Gabriel sobre él mismo para festejar su gol número 26 de la temporada, dejar el duelo visto para sentencia y deprimir todavía más a sus vecinos.

Entre cánticos de los aficionados locales de "Arsene Wenger, we want you to stay" ("Arsene Wenger, queremos que te quedes") y tímidas aproximaciones del Arsenal transcurrió la segunda mitad, que podría haber acabado con una derrota mayor de no ser por el buen hacer de Petr Cech.

Con este triunfo, el Tottenham, que terminará por encima del Arsenal por primera vez en las últimas 22 temporadas, reduce a cuatro puntos la diferencia con el líder, el Chelsea, que goleó a domicilio al Everton (0-3).

