ACTIVIDADES EN EL CENTRO CULTURAL MARTIN FIERRO

Ø Jueves 18 mayo–21Hs. CCMF.

ALEJANDRO DOLINA –

“La Venganza Será Terrible”



​ El espectáculo radial llevado al teatro que conduce Alejandro Dolina llega a Jujuy capital con la compañía de Patricio Barton y El trío sin nombre integrado por Manuel Moreira, Martín Dolina y Ale Dolina.





Sobre “LA VENGANZA SERA TERRIBLE”:

La Venganza será Terrible se trasmite por Radio del Plata -AM 1030 es un programa de radio que se emite a la medianoche en toda la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay. Desde su creación, hace más de veinte años, se ha mantenido al frente de las mediciones de audiencia. El programa se realiza con la presencia de público. En los días de semana, el ámbito es el Auditorio de Radio Del Plata. Durante las numerosas giras que el programa realiza, se utilizan salas teatrales de gran capacidad. Se calcula que unas cien mil personas por año asisten al programa.





Algunas funciones, realizadas en foros especiales, han tenido una concurrencia insólita para un programa de radio en AM. En los años 2004, 2005, 2006 y 2007 más de diez mil personas desbordaron el Anfiteatro Humberto de Nito de la ciudad de Rosario.





El público está compuesto principalmente por jóvenes estudiantes, o docentes, o personas vinculadas con actividades del pensamiento. El contenido es fuertemente humorístico, pero registra como sección central una charla acerca de asuntos relacionados con el arte, la historia, los mitos, la ciencia, y otras áreas de la cultura.





El programa tiene una breve sección musical donde los conductores cantan y ejecutan instrumentos. A menudo, participan cantantes de renombre. También, se han hecho a lo largo de estos años breves comedias musicales, de unos veinticinco minutos de duración, escritas especialmente para la radio e interpretadas por figuras consagradas.





Han actuado en el programa : Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Jairo, China Zorrilla, Jaime Torres, Julia Zenko, Juan Carlos Baglietto, Ana María Cores, Esther Goris, Jorge Luz, Víctor Heredia, Guillermo Fernández, Cecilia Milone, Suma Paz, Juanjo Dominguez, etc. Más que un programa de radio convencional, La venganza será terrible es una pequeña experiencia teatral cotidiana. Ir al programa es ya una tradición juvenil, de modo que el clima en que se desarrolla forma parte de la dotación artística del programa . El ciclo ha obtenido innumerables premios y distinciones.





Entradas en venta desde $220: www.norteticket.com (Todas las tarjetas)

Y local de Autociel (Alvear esq. Otero) de 8.30 a 12.30Hs y 16.30 a 21Hs.

Comp. José Hernández (CJH) de 8 a 13Hs.

Ø Sábado 20 mayo –20Hs. - CCMF

FANTASEANDO

Escuela de Danzas Cristina del Valle

Un espectáculo de danzas y baile donde jóvenes muestran su talento en una serie consecutivas de números coreográficos.





Entradas en venta: Esc. de Danzas C. del Valle, Belgrano n° 1143 – Tel. 4234190

Ø Domingo 21 de mayo – 20Hs. CCMF

KARINA, LA PRINCESITA



​ Presenta su material discográfico –“Mujeres” EN JUJUY

Centro Cultural Martín Fierro del Comp. José Hernández

(Av. Illia n°451 – B° Los Perales)

Tras un largo tiempo de arduo trabajo dedicado a lo que sería su nuevo material de estudio, KARINA presenta a nivel nacional y solo en Teatros, (en Jujuy , en el Centro Cultural Martín Fierro, del Complejo José Hernández) su nueva producción discográfica titulada “MUJERES”





Este disco cuenta con 13 canciones, de las cuales 3 de ellas son de su propia autoría; pero además estuvo completamente involucrada en cada una de las piezas que componen este disco sumando a talentosos músicos y compositores.





“MUJERES” fue grabado, mezclado y masterizado en nuestro país y el mismo estará bajo la distribución a nivel nacional e internacional de DBN Distribuidora Belgrano Norte y estará disponible en todas las disquerías del país a partir del 20 de abril.

El primer corte de difusión se titula “SE TE NOTA”, canción que cuenta la situación real de muchas mujeres que descubren infidelidades y mentiras de sus parejas. Mujeres traicionadas pero a las que no se las puede engañar.









“Se te nota, se te nota

corazón que estás con otra

no me mientas no soy tonta

a quien vas a engañar



Se te nota, se te nota

aunque digas otra cosa

tus palabras mentirosas

no te van a salvar”







​

KARINA sin lugar a dudas, es una de las artistas populares más importantes y destacadas de la Argentina y ha sido reconocida a lo largo de toda su trayectoria:





Varios Discos de Oro, 5 Premios Carlos Gardel, Premios Konex 2015 a la artista de música tropical más importante de la última década y además ha sido convocada entre las mejores voces para “Las Elegidas y Los Elegidos –Duetos” cantando en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, como lo es el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.





Cantautora y poseedora de una voz privilegiada que la ha llevado a recorrer cada rincón de la Argentina y de diferentes países de América Latina; KARINA regresa con un nuevo disco completamente independiente que avalan más de 10 años de una indiscutible y exitosa carrera artística para el deleite de todos sus seguidores. Hoy nace “MUJERES”.





Track List “MUJERES”

1. Lo Dudo (Lucas Sugo)

2. Borré tus fotos (Karina Tejeda)

3. Se te nota (Alejandro Vezzani)

4. Te vas (Alejandro Vezzani)

5. No soy tu juguete (Alex Salazar-Enrique Gladín)

6. Ya te olvidé (Marco Antonio Solís)

7. Basta (Karina Tejeda)

8. Tu condena (Claudio Palermo-Javier Vacaflor-Juanjo Zeller)

9. Tu foto en la mesa de luz (Lucas Sugo)

10. Solo en mí (Maximiliano Gastón Frutos)

11. El gran león (Claudio Palermo)

12. Mujeres (Karina Tejeda)

13. Todo de mí - All of me (John Legend)





“MUJERES ” también se encuentra disponible en las plataformas digitales oficiales de la artista:













Entradas en venta KARINA: Annuar Shopping (1° piso, frente al local de Personal) Auto Entradas / -On line – www.norteticket.com y Comp. José Hernández (CJH) de 8 a 13Hs. / y Tarjeta Su Credito Balcarce 385 - (6 Cuotas sin Intereses)





Contacto: Fernando Verazay – Producciones FLG – Mail. produccionesflg@gmail.co m Cel. 0388 – 155143337 – Facebook: "Teatros en Jujuy y Cine" Twitter: Fer Verazay





Ø Sábado 27 mayo – 22Hs. CCMF

OFICIAL GORDILLO

“Delincuente del Humor”

Centro Cultural Martin Fierro del Comp. José Hernández

(Av. Illia n°451 – B° Los Perales)





Como en sus temporadas anteriores, el humorista tucumano Miguel Martín se calza el traje del Oficial Gordillo (personaje que lo llevó a la popularidad) y presenta su nuevo espectáculo Delincuente del humor.





Al escenario del CC Martin Fierro del José Hernández, EL OFICIAL GORDILLO sale solo, despojado de cualquier ornamentación. Ahí están él y su gracia para narrar historias. Una pequeña pantalla y un fondo con algunos grafitis escritos simulando una cárcel, son suficientes para contener al humorista sobre las tablas. Estandapero, humorista, comediante o representante del humor tucumano, como quiera que se lo califique, Gordillo despliega sus hilarantes historias con timming preciso.

En el nuevo show, la cosa arranca por su infancia y los recuerdos en su pueblo natal. Ahí aparecen su madre, su padre, sus amigos (o no tanto), su cuestión de peso y los malabares para sostener la felicidad en medio de un entorno plagado de necesidades.





La nostalgia como recurso será infalible en los relatos de la noche .





Breve pausa con ayuda de un video para el cambio de vestuario, es momento de saltar a la adolescencia y narrar los conflictos típicos de un joven que descubre la vida, y el amor. “La actitud mata a la belleza”, es el lema que lo impulsa a enfrentar al sexo opuesto, como no podía ser de otra manera, el resultado es trágicamente gracioso. Las pequeñas historias juveniles se suceden y el cómico gana una y otra vez la noche con su traje de antihéroe. Nada mejor que reírse de uno mismo para desdramatizar la vida y exorcizar los demonios del púber al que nada parece salirle bien.

El flashback pasa rapidísimo y entre chistes, videos, canto, baile y sobre todo entre risa y risa el final llega una hora y media después del comienzo, pero Gordillo, que vuelve a salir a escena con su traje de policía brillante, sabe que hay lugar para algo más y un cierre a lo grande proponiendo a su público que elija algún fragmento clásico: La tía Pocha y El operativo son de los que más suenan entre los pedidos, pero el ganador dependerá de cada jornada y la elección de su público de turno.





Entradas en venta: Annuar Shopping (1° piso, frente al local de Personal) -Por Sistema Autoentradas /





Contacto: Fernando Verazay – Producciones FLG – Mail. produccionesflg@gmail.co m Cel. 0388 – 155143337 – Facebook: “Teatros en Jujuy y Cine” Twitter: Fer Verazay

Próximamente:





​





Ø Sábado 24 JUNIO – 21.30Hs.

GUSTAVO SANTAOLALLA y SOJ (Sist. Orquesta Juvenil)









Entradas en venta: Annuar Shopping (1° piso, frente al local de Personal) -Por Sistema Autoentradas /





