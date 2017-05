“Argentina despierta el interés del inversor australiano”

Así lo afirmó el Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Ing. Mario Capello en forma exclusiva a PANORAMA MINERO en el marco de la Conferencia Latin America Down Under, organizada en la ciudad de Perth, en Western Australia.

El funcionario refirió a que “Argentina sigue sorprendiendo. Inclusive aquí en Perth, uno de los centros mineros por excelencia de Australia, se observa cómo nuestro país sigue siendo centro de atención. Venimos presentando nuestra oferta minera, y hay que destacar el nivel e importancia de las reuniones sostenidas con empresas que ya teníamos contactos, y con otras que se acercan por primera vez. Esto nos permite ser optimistas respecto al desarrollo minero futuro argentino.”

“No entendíamos por qué Australia no tenía presencia en particular. Escuchamos al Gobernador General de Australia en la apertura del encuentro cuando mencionó en más de una oportunidad a nuestro país. El cambio llevado a cabo por el Presidente Ing. Mauricio Macri no es por el potencial ya conocido sino por recuperar el sentido común con medidas macroeconómicas, tipo de cambio, apertura a los bienes de capital y quita de retenciones. Y a partir de este liderazgo se gestó un interés creciente, con la llegada de 40 empresas nuevas y en algunos casos de origen australiano.”

El funcionario agregó que los inversores están interesados fundamentalmente en el esquema de tributación nacional y provincial, “especialmente los ligados al cobre. Sostuvimos reuniones con First Quantum que hoy gerencia el yacimiento de cobre más importante de Argentina que está en Salta (Taca Taca) y nos consultaron por el tema tributario. Otro caso a nombrar es el trabajo llevado a cabo por Newcrest, que está avanzando en la exploración aurífera en Catamarca.”

“Tenemos que mantener las reglas de juego. De esa forma se va a ganar confianza, y ello necesita tiempo mostrando coherencia. Vemos paso a paso, año tras año, que el interés se mantiene, las inversiones se acercan, y creo que estamos en un buen momento de desarrollar la gran minería en Argentina. De hecho, el anuncio de Barrick y Shandong Gold se inscribe en esa confianza. Y esto lo observan desde Australia, porque tienen un amplio conocimiento de lo que ocurre en China.”

Capello subrayó: “Me parece que las novedades llegarán desde el lado de los nuevos pórfidos de cobre, que además contienen distintos metales asociados según cada caso. Y hay que tener en cuenta el declive de la vida útil de Bajo la Alumbrera.”