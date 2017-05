Así es la escena en la que Natalia Oreiro es acosada por un actor.

Pero la pareja de Ricardo Mollo no se quedó de brazos cruzados y decidió contar lo que había ocurrido a la producción: "Cuando terminó, me fui a hablar con el director y me pidió repetirla para no utilizar esa -recordó Natalia-. En ese momento, lo que hice fue denunciar la situación al productor y después elevé una nota donde puse no solamente que había sufrido este tipo de acoso, sino también que en mi contrato no se hablaba de eso. No puntualmente del acoso porque uno no lo prevé nunca. No podés poner en un contrato que si alguien te acosa, no debe de hacerlo. Es de usos y costumbres. Pero sí dentro del contrato había unos ítems donde decía que yo podía decidir qué hacer con mi cuerpo, dónde exponerme y dónde no. Fue una idea mía".