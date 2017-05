Barbie Vélez lo habría tratado de “grasa” y El Pollo Álvarez respondió: “Prefiero eso a que me digan cheto”

"Que soy un grasa te lo confirmo porque tengo auto y no tengo casa propia. Y entre grasa y cheto prefiero que me digan grasa", replicó el conductor. "Y lo de entregar la foto… estoy de lunes a lunes en Combate y estoy desesperado porque salga mi foto, pero mal. Por favor, es de poco caballero", agregó.

"Quiero saber qué estaban haciendo ahí con Barbie", arremetió Franchín. "Estábamos en un boliche, pasándola bien y bailando una especie de salsa. No era un lento, era una cumbiancha", explicó el ex de Ivana Nadal.

"¿Ella dice que sos un grasa porque después del encuentro sexual que tuvieron no la llamaste más?", disparó Latorre. "No, no tuvimos nada con Barbie. De verdad te digo...", manifestó El Pollo con una sonrisa picarona en su rostro.