Belén Francese se indignó y entró en crisis al ver a su "doble" en el programa de Guido Kaczka

Apenas el conductor la presentó tuvo dudas sobre a quién se asemejaba, pero inmediatamente la concursante comenzó a hacer rimas y ahí no hubo dudas. "Yo me anoté para Vicky Xipolitakis, pero la producción me dijo que me parecía más a Belén", fue la desopilante explicación de la mujer, a pura risa y con una energía muy parecida a la de la vedette. Sin embargo, desde Twitter Belén le bajó el pulgar: "Acabo de entrar en una profunda crisis de autoestima" , lanzó, con humor.