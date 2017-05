CLAUSURAS A CONTRIBUYENTES INFRACTORES

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy informó que recientemente se realizaron clausuras en la ciudad Capital a comercios de distintos rubros, como resultado de acciones para detectar y combatir irregularidades fiscales.

Las clausuras se efectivizan dentro de las facultades conferidas en el Art. 57 de la Ley 5791/13 -Código Fiscal de la Provincia de Jujuy-, el cual establece que la Dirección podrá disponer la Clausura desde tres a diez días a establecimientos comerciales, cuyos responsables incurran en alguno de los siguientes hechos: no estar inscriptos como contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; no entregar o no emitir facturas o comprobantes fiscales válidos por la ventas que realicen, o emitan comandas o comprobantes no válidos, entre otros incumplimientos.

El Organismo Fiscal indicó que cuenta con Agentes Fiscalizadores habilitados para actuar como Agentes Fedatarios, capacitados para detectar infracciones e iniciar los procedimientos que correspondan. Los agentes fedatarios son funcionarios fiscalizadores que actúan como compradores de bienes o locatarios de obras y servicios para constatar el cumplimiento por parte de los vendedores o locadores, de la obligación de emitir y entregar facturas o comprobantes equivalentes que documenten las respectivas operaciones.

Asimismo, señalaron que algunos de estos procedimientos también se inician por denuncias presentadas por ciudadanos particulares, las que luego pasan a las áreas específicas del Rentas para continuar con el esquema establecido.

