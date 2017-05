¿Cómo conoció Silvina Luna a El Polaco?

Después de que Laurita Fernández y Fede Bal abrieron la pista del Bailando , Silvina Luna tuvo su turno y quien estuvo presente para darle todo su apoyo fue El Polaco. Juntos contaron anécdotas de cuando se conocieron, pero parece que la diosa lo tenía muy fichado al cantante… o al menos el traje de baño blanco que llevó él en el aquadance del año anterior.





Ellos ya se habían visto un día que Silvina ofició de DJ en un bar, pero el trabajo en el teatro hizo que coincidieran: "Nos volvimos a juntar el día que hicimos las fotos para Abracadabra. Yo estaba con Flor de la Ve y un grupo de chicas y él se sentó solo a comer un sánguche de milanesa", contó ella, risueña. "A mi encanta el barrio, eso es lo que más me gusta de él. Su simpleza", aseguró, apenas Marcelo comenzó a bromear con el plato elegido por el ídolo de la cumbia.









Pero fue el Polaco quien reveló el chistecito hot que le dedicó su novia actual : "Entonces ella me tiró un chiste. ‘Qué hacés, sunguita loca’, me dijo. Por la sunga que usé en el aquadance", lanzó, mientras ella era todo risas. "Quise hacer un chiste porque estaba vergonzoso, solito. Pobre, no hablaba con nadie", se justificó la diosa.









Pero la buena onda y la simpatía de ambos no alcanzó para los jurados. En su regreso a la posta Silvina Luna se llevó unos tibios 16 puntos.

