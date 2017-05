Confirmaron el procesamiento de Milagro Sala en una causa por tentativa de homicidio

La Cámara de Apelaciones de Jujuy ratificó el procesamiento de Milagro Sala en la causa por "tentativa de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria" en la que se investiga el tiroteo ocurrido en 2007 en el barrio Azopardo, de San Salvador de Jujuy. La defensa de la dirigente social apelará ante el Tribunal Superior.

Sala está acusada de ser la autora intelectual de ese intento de homicidio. La incrimina directamente la declaración del cooperativista -ex prófugo- Rafael Páes, quien aseguró ante la Justicia que la líder de la Tupac lo mandó a él y a Fabián Avila a matar al barrabrava Alberto “Beto” Cardozo, dirigente en ese entonces enfrentado a Sala. Ellos protagonizaron el 27 de octubre de 2007 una balacera en el barrio Azopardo, en la que resultó gravemente herida una nena de 11 años.





Tras ese enfrentamiento, Cardozo presentó una denuncia en la que declaró que quisieron matarlo pero después quedó detenido, al igual que Avila y Páes. La imputación que les pesa a Sala y a Ávila es por homicidio en grado de tentativa agravado y a Cardozo por homicidio simple en grado de tentativa.

Páes, quien había sido señalado inicialmente como un "sicario" de Sala, fue sobreseído en agosto pasado y recuperó su libertad, mientras que los demás permanecen en prisión preventiva.

“Un día antes de la balacera (Sala) nos cita a su casa del barrio Cuyaya, yo no sabía para que era. Allí es cuando Milagro Sala mandó a Avila a limpiarlo a “Beto” Cardozo. Esa fue la orden. Y me dijo 'vos acompañalo'. Yo no quería ser partícipe y ella me dijo 'Chango, tenés que ir, ¿Te tiembla la pera o querés perder el laburo?'”, declaró Paes, quien estuvo prófugo en la ciudad de Salta, según él y su familia, con el financiamiento de Milagro Sala, que le brindaba plata para que no volviera y declarase.

Entendiendo que Sala no estuvo presente en la escena pero habría sido la persona que dio la orden de perpetrar el hecho en contra de Cardozo, el juez Pullen Llermanos había elevado la causa a juicio oral, pero la defensa de Sala apeló.

El jueves por la mañana, fuentes judiciales informaron que el tribunal de apelaciones finalmente confirmó el procesamiento de Sala y también el de Cardozo y Ávila.

Igualmente, la defensa de la líder de la Tupac tiene la posibilidad de apelar nuevamente, para que defina la situación el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.

https://www.clarin.com/politica/confirmaron-procesamiento-milagro-sala-causa-tentativa-homicidio_0_S1UvTeKkb.html

