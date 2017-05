Connie Ansaldi disparó contra Nicole Neumann: "¡Siempre dejó a un hombre por otro!

"No lo conozco, sé quién es, pero no tengo relación de ningún tipo. Por favor, no agranden esto más, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas", pidió la modelo y mamá de Indiana, Allegra y Sienna mientras que su ahora ex abría su corazón en comunicación con Nosotros a la mañana y decía: "Esto arrancó con una crisis personal de ella el año pasado. Empezó a tener dudas sobre su vida, sobre qué quiere de acá en adelante e intensificó un poco la terapia para ver qué le pasaba. Yo estuve a su lado siempre apoyándola. Pero llegado un cierto tiempo, tomamos la decisión de separarnos. Esto es un distanciamiento, después se verá. Pero hace un mes estamos totalmente separados”.