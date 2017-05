CONVOCAN A GREMIOS ESTATALES PARA TRATAR CONDICIONES LABORALES

El Ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, informó que se convocó a los gremios estatales para que a partir de la primera semana de junio se empiecen a tratar los temas relacionados a las condiciones laborales de cada uno de los sectores. Asimismo, adelantó que en los próximos días se concretará el depósito final para el pago de las indemnizaciones de los ex empleados del supermercado Tunuyán que pasarán a depender de la nueva cadena de supermercados que empezará a funcionar en nuestra provincia.





En cuanto a la convocatoria a los gremios estatales, el Ministro señaló que se sectorizó los encuentros para darle una orden de acuerdo a la necesidad de cada rama. Es por ello, que el 5 de junio se reunirán con los gremios docentes; el 6 con los gremios de la administración central; el 7 con los municipales y el 8 con la gente de la sanidad, que incluye a médicos y enfermeros.

De esa manera, podremos llevar adelante un tratamiento ordenado de las condiciones laborales de cada sector, ya que nunca se lo hizo de esa manera, afectando la carrera de la administración pública o nos imposibilita por ejemplo aplicar correctamente los porcentajes de aumentos.

Esto surge como arrastre de las malas decisiones de los últimos 20 años, con adicionales no remunerativo o no bonificable, que generan, por ejemplo, un descrédito para el trabajador y que al momento de jubilarse no reciben lo que les corresponden.

También tenemos que ver el tema de la antigüedad y la escala, entre otros temas. Pretendemos hacer un convenio colectivo provincial por cada rama, para que se pueda trabajar como corresponde con la participación de los referentes gremiales y su cuerpo de asesores legales.

Ex trabajadores de Tunuyán se reincorporan a nueva empresa

Al referirse a los ex empleados de la Empresa Tunuyán, el funcionario indicó que el tema tiene ya dos años desde el momento en que se declara la quiebra y quedaron sin trabajo cerca de 120 personas.

Desde el ministerio se buscó, junto con el Centro de Empleados de Comercio y los trabajadores, una solución al tema y se trató la manera de reubicar a esos empleados.

Se logró hacerlo a través de contactos con Supermercados Día que estaría abriendo muy pronto, ya que depositaron el dinero necesario para pagar el primer tramo de indemnizaciones y la mayoría de ese personal serán absorbidos por la nueva empresa.

Concluyendo, el ministro manifestó su satisfacción por el logro obtenido a pesar del tiempo que llevó adelante la negociación hasta alcanzar el acuerdo con los nuevos propietarios, pero aseguró que valió la pena porque se pudo contener a esos empleados, con aportes del Estado y finalmente se consiguió que mantengan sus puestos y se reincorporen al mundo laboral.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.