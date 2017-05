Cristian Castro pidió casamiento a su novia en pleno recital

"Me da mucho gusto ser mexicano y pedir hoy la mano de una mexicana que amo tanto, que ha sido la ilusión de mi vivir y que me ha cambiado toda la vida", aseguró el cantante, mientras una asistente le alcanzaba una caja con los anillos para su pareja, una violinista a la que conoció en Italia.

Ante la romántica propuesta, el estadio no tardó en llenarse de aplausos y flashes. "Me vuelvo a hincar para decirte lo bonita que eres, que para mí no hay mujer más hermosa que tú, que te agradezco tu amor y que agradezco el cambio que vas a hacer de mí", continuó Cristian, para terminar cantándole la canción Después de ti… ¿qué?