Cuidado con la promesa de un WhatsApp de diferentes colores: es una trampa

El link estaba redactado en cirílico y en un primer vistazo se puede leer "whatsapp.com". Sin embargo, la URL redirecciona una web de dudosa procedencia.

Un enlace que circula por los grupos en WhatsApp propone al usuario cambiar de color toda la aplicación y sus conversaciones, pero en realidad se trata de una trampa que termina por introducir software malicioso.

El enlace que circula intenta seducir al usuario prometiendo cambiar la aplicación a un color a su elección. Los que piquen en la trampa deberán distribuir el link entre un número determinado de grupos bajo la excusa de comprobar que se trata de un usuario real, según informó un usuario en Reddit.

El problema reside precisamente en este punto: quien recibe el mensaje en el grupo conoce al remitente y se fía.

Después, la víctima es invitada a instalar una extensión en el navegador Chrome — el que más usuarios tiene en todo el mundo-— y en ese punto el sistema instala el adware, un software que instala publicidad no deseada y fuera de control por parte del usuario.

En realidad, no se sabe muy bien qué sucede una vez que la víctima ha picado, pero como primera medida, mejor no hacer clic en ningún link hasta no conocer a la perfección su procedencia.

El link estaba redactado en cirílico y en un primer vistazo se puede leer "whatsapp.com". Sin embargo, la URL redirecciona una web de dudosa procedencia.

Google fue inmediatamente informado por los usuarios y ha desactivado la extensión del navegador, aunque todavía no se conoce el impacto real del adware entre los usuarios de WhatsApp.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.