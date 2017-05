Declaraciones de Merkel causan preocupación en EE.UU.

"Los tiempos en los que podíamos contar con los demás han quedado atrás", dijo la canciller alemana al hacer una sombría evaluación de la Cumbre del G7, aunque sin nombrar al presidente Donald Trump.

Las demoledoras críticas que la canciller Angela Merkel expresó el fin de semana sobre las relaciones entre Alemania y Estados Unidos generaron reacciones de preocupación este lunes en medios políticos y académicos del país norteamericano.

Merkel abordó el tema el domingo durante una feria de cerveza en Baviera, oportunidad en la que hizo una sombría evaluación de la cumbre del G7, al señalar que "los tiempos en los que podíamos contar con los demás han quedado atrás, como acabo de experimentar en los últimos días (...) y todo lo que puedo decir es que los europeos debemos realmente tomar nuestro destino en nuestras propias manos".

Frente a esto, el diputado demócrata Adam Schiff lamentó que hayan terminado las relaciones especiales entre Estados Unidos y Alemania. "Lo siento si el presidente de Estados Unidos -Donald Trump- llama a esto un gran éxito", comentó.

El diario "The New York Times" citó al ex embajador estadounidense ante la OTAN Ivo Daalder afirmando que "este parece ser el fin de una era en la que Estados Unidos hacía de líder y Europa le seguía".

El analista Richard Haas, del laboratorio de ideas Council on Foreign Affairs, consideró que las afirmaciones de Merkel dividen aguas en las relaciones entre los dos países. "Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha intentado evitar algo así", dijo Haas.

La columnista Anne Applebaum escribió en Twitter: "Desde 1945, primero la URSS y después Rusia han intentado sembrar la división entre Alemania y Estados Unidos. Gracias a Trump, Putin lo ha logrado".

Por el contrario, desde el bando de los simpatizantes de Trump se lanzaron duras críticas a la canciller. "Merkel, heroína de la izquierda y una catástrofe para Europa, dice que 'no puede fiarse de Trump'. Fantástico. Él es un obstáculo a la vertiginosa estupidez de ella", escribió en Twitter el comentarista conservador Bill Mitchell.

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya