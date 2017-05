Desaparición en Tucumán: las claves del caso Daiana Garnica

2) Los padres de Diana, descubrieron en su celular, que había dejado cargando, que minutos antes de irse había recibido varios mensajes de Wathsapp de parte de Suárez, quien le pedía que lo acompañase a comprar el regalo y le indicaba que no le avise nada a su familia porque se trataba de una sorpresa para su madre. Esta es una de las pistas que más incriminan a Suárez, quien fue detenido y en un principio se negó a declarar, hasta que días después, con una nueva defensora, aseguró que no tiene nada que ver en el hecho.

Desesperado, el papá de Daiana, Ramón Garnica, se presentó este miércoles ante el fiscal que investiga el caso, Carlos Bonari, y le realizó una inédita propuesta: que dejen libre al principal sospechoso con tal de que éste confiese dónde está su hija. El funcionario judicial le dijo que eso no es posible. "Venía a hacerle al fiscal el planteo de que necesito a Daiana; si a Darío lo meten 20 años preso no gano nada, lo que quiero es encontrar a mi hija, saber dónde está y cómo está. Llega un punto en que no sabés qué botón tocar y vine a plantear la libertad de Suárez a cambio de que declare dónde dejó a mi hija. Necesito a Daiana, no a Suárez preso", dijo el hombre a la prensa, al salir de la reunión con Bonari.