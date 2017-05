La Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano, aclaró la situación de los comedores infantiles, que tienen convenio con esta cartera provincial para la asistencia alimentaria de los mismos y negó que vayan a cerrarse.

Al respecto, el Secretario de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Alejandro Marenco, puntualizó que“no hay ningún inconveniente con estas instituciones de diversos sectores sociales, ya que no son todos de algunas organizaciones sociales, como tampoco existe ninguna determinación para el cierre de los mismos”. “Los comedores a los que asiste económicamente el Gobierno de la Provincia vienen de larga data, y se realiza por medio de convenios con los mismos”, sostuvo.

Continuando, subrayó que los comedores tienen un mecanismo de rendición de cuentas mensual en un plazo determinado, lo que genera los expedientes correspondientes para que se les haga el aporte del mes subsiguiente. Esta asistencia está contemplada en el presupuesto de la provincia, del Ministerio, y no hay manera de no ejecutarla.

“A veces se presentan demoras en las rendiciones por parte de los responsables que brindan este servicio social, cuando surge algún inconveniente en las mismas, hay observaciones o no se presentan en tiempo y forma, lo que está establecido dentro del convenio, se producen los retrasos, pero no es responsabilidad absoluta del Estado en este sentido. Pero aún así, como sabemos que está en el medio una parte relacionada a una cuestión nutricional que viene de larga data en la provincia y que estas instituciones cumplen un rol importante desde el voluntariado comunitario, trabajamos para agilizar el trámite y que no se suspenda el servicio”, afirmó el Secretario.

Sobre el caso del comedor “Angelito Facu” de barrio Belgrano, Marenco indicó que no tiene ningún tipo de relación en el aspecto nutricional con el Estado Provincial. Además, indicó que tiene relación directa con programas de la Nación.