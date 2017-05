Descubrió que su novia era infiel: hackeó su Face y se vengó asi

¿Se puede vulnerar la privacidad como venganza? Desde que las redes sociales se apoderaron de nuestras vidas, las relaciones amorosas no son las mismas.

Los celos ahora son por un like, comentario o por aceptar la solicitud de una chico(a) guapo(a). Claro que también es innegable que los casos de infidelidad han aumentado. En Facebook es común encontrar mensajes con doble sentido, pero ¿qué pasa cuando llevas tu traición a la vida real?

"Es momento de dejar las cosas claras. Antes de dejar que Jason me llevara en unas vacaciones de $10 mil dólares, lo miré a los ojos y le dije que quería casarme y tener hijos con él, pero antes debí haberle dicho de los DOS hombres con lo que me estaba acostando s ólo tres semanas antes del viaje. […] Cuando regresamos, fui tan manipuladora que dejé que Jason me comprara una entrada a Coachella de $2 mil dólares y pagar por el hotel de ese fin de semana”.