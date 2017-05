El audio que habría desatado la separación de Federico Bal y Laurita Fernández

En detalle, la morocha fue consultada sobre su relación con Federico y dio a entender que ellos estaban en contacto y algo más... "Se supone que Fede te está escribiendo (por) WhatsApp... ¿es verdad o no?", le preguntaron a Marcasoli y ella contestó sin vueltas: "Sí, me mandó unos mensajes, no se supone".

En tanto manifestó: "Me molesta que me ningunee y no me reconozca cuando le preguntan por mí. Fede tiene una forma de que está en una relación y superpone otra. Cuando me mandaba mensajes, Esteban (Morais, su ’novio’) los vio y me hizo una escena de celos". Y cerró, polémica: "Siento que la relación entre ellos (por Federico y Laura) es más comercial que amorosa, siempre lo dije".