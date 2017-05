"El de las fotos es un amigo con el que me llevo increíble, pero no estoy de novia"

Unas fotos de Gianinna Maradona con un joven desconocido fueron las pruebas con las que aseguraron en Infama que la hija del Diez había dejado la soltería para volver a apostar al amor.

"Gianinna Maradona encontró el amor. Esto fue el viernes pasado en Brujas, un bar de Tigre. Llegaron a la 1.15 de la mañana en un auto Mercedes Benz blanco que manejaba él y al llegar, se bajó para abrirle la puerta a ella. Ella estaba de buen humor y se retiraron del lugar a las 3.30 abrazados y muy acaramelados. Se pidieron dos cervezas, una porción de rabas y una de papas fritas. Ella fumaba un cigarrillo y estaba muy relajada", contó Nicolás Peralta en el programa de América, mientras mostraban dos imágenes de Gianinna con el misterioso candidato.

Ante las contundentes postales, Ciudad se comunicó con la hija de Diego Maradona y dio detalles de su situación sentimental actual: "Las imágenes son de hace un montón, no son del último fin de semana porque yo estaba en Dubai".















"El de las fotos es un amigo mío con el que me llevo increíble. No es mi nuevo novio y el día que tenga que contar algo lo voy a hacer. Básicamente tengo mucho respeto porque tengo un hijo de 8 años", agregó, teniendo precaución por el pequeño que tuvo con el Kun Agüero.

Sin embargo, al ser indagada por si hubo besos con el hombre en cuestión, expresó: "No desmiento nada pero tengo cuidado porque tengo un hijo un hijo de 8 años. Yo no puedo decir nada ni blanquear nada que no sea, después que en la televisión digan lo que quieran. La verdad es que si voy a comer con un amigo y me sacan fotos y dicen que estoy a los besos, ni idea. En las fotos estoy comiendo con un amigo. En una, estamos caminando abrazados y en otra estamos sentados en una mesa y yo estoy fumando. Esas fotos serán de un mes o un poco más atrás en Brujas, un bar de Tigre".

Por último, Gianinna se mostró abierta a la posibilidad de volver a enamorarse y cerró: "Hoy mi corazón está roto porque mi hijo se fue de viaje. Pero en cuanto al amor estoy bien, soltera. ¿Si estoy abierta a una nueva relación? No sé, hoy no lo estoy buscando pero si pasa, pasa", cerró.

