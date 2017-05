El descargo de Elba tras los fuertes rumores de que Maru habría sido la responsable del fin de su programa

"Estoy muy agradecida, principalmente con la productora, con el canal que en su momento me dio la oportunidad. Estoy muy contenta porque me tocó un equipazo de compañeros, eso es una de las cosas más lindas que me llevo del ciclo porque quedan dos programas y ya finaliza, lamentablemente",

Ahora fue el turno de Elba de contar cómo le afectó la noticia: "Estoy muy agradecida, principalmente con la productora, con el canal que en su momento me dio la oportunidad. Estoy muy contenta porque me tocó un equipazo de compañeros, eso es una de las cosas más lindas que me llevo del ciclo porque quedan dos programas y ya finaliza, lamentablemente", dijo.

En cuanto a las especulaciones entorno a Maru, remarcó: "Todo empezó como un rumor y preferí mantenerme al margen porque no le quería dar importancia. ¿Para qué alimentarme de algo si no sabía si era cierto? Pero ese rumor se convirtió en un hecho y me puse muy mal y triste. Fue una amargura terrible. Apostábamos a seguir creciendo y de repente, que te corten las alas es muy triste".

Además, dejó en claro la angustia que atravesó todo el equipo tras la repentina novedad y los motivos que le dieron para no continuar con el proyecto: "En la ultima grabación, Jimena se puso a llorar y Coco también. Estábamos todos mal desde que supimos que ya no íbamos a continuar en América. Fue un balde de agua fría. A mí me afectó muchísimo y mis compañeros están todos mal. La excusa es simple... que no renuevan el contrato, así me lo dijeron a mí".