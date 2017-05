El descargo de Nancy Pazos, tras su durísima pelea con Nequi Galotti

"Creo que hoy cometí un error muy grosero al aire en el canal y no lo voy a reiterar. Lo que hice fue ofrecer mi salida del programa a mis jefes" , reveló la periodista desde su casa para el ciclo de elnueve, sin embargo su renuncia no fue aceptada. "Me dijeron que obviamente consideraban como yo que había cometido un error grave, pero que estaban muy conformes con el trabajo y que por eso yo estaba ahí", agregó.

"Ofrecí la renuncia porque a nadie le gusta estar en un lugar… Yo sentí que hoy la discusión se desmadró al aire. Cuando Nequi empieza a gritar, a subir el tono, yo no podía contestarle y yo no iba a levantarle el tono. Una de las cosas que aprendí en este año es a no enojarme porque es un trabajo", dijo, sobre la pelea que la hizo barajar la posibilidad de irse del ciclo de Ángel de Brito. "Yo estaba discutiendo algo político y para ella era algo emocional. En ese contexto no podés discutir. Esa fue mi postura y lo de Nequi fue desde el enojo y el dolor", aseveró Nancy Pazos e hizo hincapié en que a pesar de todo "con Nequi hay una corriente afectiva".