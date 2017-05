El fiscal de la causa Traut dijo que Laura Miller "no está exenta" de la investigación

"Se ha solicitado información crediticia y bancaria respecto de ella, con lo cual no está exenta como no lo está otra persona vinculada con Traut y demás. Lo que hay que evaluar es si tiene una relevancia penal o no", comentó el fiscal en declaraciones radiales. "Todavía no fue llamada a declarar, la vamos a citar, estamos viendo bajo qué figura", agregó sobre si Miller será testigo o imputada.