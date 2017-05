Escándalo en Dubai: Rocío apareció en la mansión de Diego y estalló todo

Después de que Diego Maradona “pidiera la cabeza” de Ricardo Centurión por un presunto affaire con Rocío Oliva, la rubia armó el lunes las valijas y “se mandó sola” a Dubai para explicarle la situación al ex futbolista. El reencuentro fue, en principio, apasionado. Hubo champagne y hasta sexo en la pileta. Pero, ¿durará?

El escándalo estalló cuando llegó a oídos de Maradona que Oliva había mantenido un apasionado encuentro con uno de los delanteros de Boca.“Los traidores tienen que pagar. Yo no le miro la mujer a nadie”, disparó el “Diez” y, según trascendió, se habría comunicado con los directivos del club para “eliminarlo del plantel”.

Rocío, que por esos días enfrentaba la denuncia penal de las hijas mayores de Diego por amenazas, no dudó: se sacó un pasaje de la aerolínea Emirates y “apareció de la nada” en la mansión que Diego alquila en el exclusivo complejo Jumeirah de Dubai.

Rocío había anticipado su movida desde la Autopista Ricchieri. "Hay que ser feliz en este mundo, porque los que no son felices se la pasan jodiendo a los demás", denunció y publicó una foto rumbo al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Diego la recibió en su mansión y hubo reconciliación. Pocos creen que durará.

“Se mandó sola. Diego no le mandó ningún pasaje. No sabía nada”, confirman desde el entorno del ex futbolista. Y, así, el lunes por la noche sonó el timbre. “Quiero aclarar las cosas”, le habría dicho la rubia e hizo su ingreso triunfal a la mansión.

La pasión no tardó en desatarse. “Diego es así. Hablaron tomando champagne en la pileta, pasó de todo”, reconocen, aunque advierten: “Con ellos nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Es como Disney. Tal vez en tres días se enoja de nuevo por lo de Centurión y la manda de vuelta”.

El motivo del enojo que los llevó a distanciarse fue claro: a Maradona le llegaron muchos rumores de infidelidades durante su última visita al país . “Venía re cascoteada la relación, mucho puterío, muchas peleas. No tuvo nada que ver lo de las hijas, ellos ya venían mal desde hacía tiempo”, suman.

Pero, pese a todo, nunca hicieron oficial su separación. Rocío, de hecho, mantuvo la puerta abierta, pese a que el propio Maradona le había dado el visto bueno a Dalma y a Gianinna para que avanzaran con la presentación judicial en su contra. “Hablaban cada tanto. Algún que otro mensaje, pero nada más”, insisten.

¿Cuál es el problema ahora? Según trascendió, las hijas mayores del “Diez” estarían indignadas con el acercamiento entre su padre y la mujer a la que hace sólo dos días llevaron a la Justicia. “Se va a armar un quilombo bárbaro. Puede que las chicas viajen para allá y estalla todo”, anticiparon desde el entorno de Maradona.

Gianinna y Dalma denunciaron esta semana a Rocío por amenazas.

Fuente:

-

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.