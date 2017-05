Graciela Alfano: "Hace un mes, me lo ofrecieron por primera vez"

En la sección Pecados capitales, Agustina Casanova le hizo una pregunta muy personal a la actriz, quien no dudó en responder sin filtro. "¿Te ofrecieron dinero por sexo alguna vez?", indagó la conductora. Y Alfano hizo una llamativa confesión: " Te voy a decir algo muy divertido: me lo ofrecieron por primera vez hace un mes. ¿¡Podés creer!? A la vejez, viruelas. Yo creo que antes no se han animado porque ¡tengo un carácter! Me educaron para proveerme a mí misma. Yo sé trabajar. Sé ganarme mi dinero. Pero me encantan los regalos" , aseguró Graciela.