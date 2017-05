Guillermo Barros Schelotto: "Hay un límite, son subdesarrollados, fue una falta de respeto total"

Sin embargo, eso no fue todo. En otro momento, Barros Schelotto fue interceptado en su auto por un pequeño grupo de hombres, quienes le cortaron el paso al grito de “amargo” y “tres te comiste”.

Guillermo había ido a la clínica para hacerse un chequeo de rutina y una empleada le pidió sacarse una foto. El detalle fue que, al momento de posar, la joven marcó con la mano los tres goles que River le hizo a Boca. Por su actitud, la institución emitió un comunicado en el que aseguró que "tomará las medidas correspondientes" con la mujer. Sin embargo, eso no fue todo. En otro momento, Barros Schelotto fue interceptado en su auto por un pequeño grupo de hombres, quienes le cortaron el paso al grito de “amargo” y “tres te comiste”.