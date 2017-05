Habló la madre que golpeó a la maestra: se defendió y pidió disculpas

El viernes pasado, Eliana Romero insultó y agredió a la maestra de su hijo en la escuela pública 46 de la localidad bonaerense de Tigre. Fue grabada por otra docente y el video se hizo viral. Ahora, tras los repudios y luego de haber sido detenida por las agresiones, Romero manifiesta sentirse arrepentida.

Romero dio su versión de lo ocurrido luego de la tensa situación en la que participó frente a su hijo. Señaló que está embarazada y que el viernes por la tarde tuvo pérdida, por lo que envió a un sobrino a buscar a su hijo a la escuela: "No se lo quisieron dar porque tenía que ir yo, mando a otro sobrino y tampoco se lo quisieron dar. Imaginate cómo me levanté de la cama. Fui, y cuando llego la maestra se me reía y me dice: ’¿me estás tomando el pelo vos?’".

"Entonces le explico que no me podía levantar porque andaba enferma, y me dice: ’ay, para tomar mate tenés tiempo’, y ahí fue", relató Romero.

"Están metiendo mi vida pasada. Yo iba a ir en su momento a pedir disculpas a la maestra porque yo reconocí que hice mal. Reconocí que eso no se hace y podría ir a hablar de otra manera. Estoy arrepentida y en su momento le voy a pedir disculpas a la maestra frente a frente por mi mal carácter y mi mal hablar", dijo.

Romero, que ahora enfrenta la posibilidad de pasar hasta 60 días presa por la agresión a la maestra Vanesa Segovia de acuerdo a la ley bonaerense 14.898 artículo 74 Bis, que establece penas para la violencia física o maltrato hacia los docentes, dice que tuvo una vida difícil, pero que se esfuerza por ser una mejor m adre.





La versión de la maestra

Al explicar qué desencadenó el incidente, la maestra Vanesa Segovia relató que "el horario de salida de los chicos es a las cinco de la tarde", momento para el cual la madre no estaba presente.

"Después de intentar varias veces comunicarme con ella, logro que atienda mi llamada con otro número. Se despacha conmigo diciendo que no lo iba a ir a buscar, si quería quedarme con el nene que me quede, porque ella estaba tomando mates. Como corresponde, damos aviso a la comisaría", mencionó.

Poco después, mientras los docentes seguían esperando a la madre, ésta llegó "enfurecida, porque había mandado a dos niños menores, que no son familia ni personas autorizadas a retirarlo y como no corresponde, no lo entregué. Entonces, llegó enfurecida. Llega habitualmente después de mi llamado, cinco y diez, cinco y cuarto. Esto fue cerca de las seis de la tarde".









