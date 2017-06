La explosiva salida de Laurita Fernández tras su debut en Bailando 2017: "Son una mier..."

"Me pongo mal y no quiero hablar estando mal. Recién estuve hablando con otros medios, sí. Hablo de temas que me hacen poner mal, me pongo mal y no quiero hablar estando así”

Ante la sorpresa de los periodistas, la conductora de Combate argumentó: "Me pongo mal y no quiero hablar estando mal. Recién estuve hablando con otros medios, sí. Hablo de temas que me hacen poner mal, me pongo mal y no quiero hablar estando así” . Como la incertidumbre reinaba entre los noteros, la rubia explicó qué fue lo que le sucedió instantes antes: “Me puse mal hablando recién en las notas y no quiero estar así, mostrarme de esta manera, hablar así".