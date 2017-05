La "monja abusadora": ponía pañales a los chicos para disimular los sangrados.

El comportamiento violento de la monja japonesa no sólo se reducía al trato con los estudiantes

El comportamiento violento de la monja japonesa no sólo se reducía al trato con los estudiantes , sino también con los mismos padres: "Maltrataba a los propios papás de los chicos. La violencia psicológica también era con ellos. Les decía que sus hijos eran un desastre con los estudios y que necesitaban más disciplina. A otros, les aseguraba que sus hijos eran ’anti fe’", relató Lombardi.