La pelea que se viene: sindicalistas piden hasta $ 22.000 de salario mínimo vital y móvil

El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT reveló que la inflación de abril fue de 2,45% y que en los últimos 12 meses acumula 33,28% . Según el sondeo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores necesitó $ 14.761 mensuales para no ser pobre, lo cual representó un ingreso diario de $ 485. Ese mismo hogar para no caer en la indigencia debió contar con una entrada de $ 6.562 por mes, es decir $ 215 por día.

Hugo Yasky se reúne el próximo miércoles con los economistas del CIFRA para definir un monto. "El aumento no debería bajar de 35% teniendo en cuenta la pérdida que se ha acumulado en un año y medio", anticipó el dirigente gremial a este medio. "El SMVyM es la referencia para casi la totalidad de trabajadores que no tienen convenio. En la Argentina hay un 50% de la fuerza laboral que no está en convenio y, generalmente, ellos tienen de piso salarial lo que establece el Salario Mínimo Vital y Móvil", señaló el titular de la CTA de los Argentinos.