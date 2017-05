La tremenda pregunta de Ángel de Brito a Fede Bal, delante de Fede Hoppe: "¿Es cierto que le dijiste a Laurita que no querés ser como su ex?"

F: -No. Nunca nombré a Federico, no me voy a meter en una relación así. Me parece que ya está, ya pasó y no voy a hacer hincapié en nada de su pasado. Y Laura del mío. La verdad es que estamos hablando de nosotros, por eso tampoco hablo de Florencia Marcasoli en este momento. Estoy hablando de Laura, de mí y de lo que puedo hablar. No puedo hablar de otra persona. Que lo hagan los demás que son expertos en eso.