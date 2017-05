La triste razón por la que ya no vemos a Jim Carrey en películas ni Hollywood lo contrata

Jim Carrey ha sido uno de los mejores comediantes de los últimos tiempos durante más de 2 décadas. Sus películas son las ideales para pasar un buen rato en familia, entre risas, carcajadas y en algunos casos, hasta llanto.

Sin embargo hay una razón clave por la que no hemos visto a Jim Carrey en mucho tiempo.

Hubo momentos en que las películas de Jim Carrey estaban garantizadas por las ventas de taquilla; pero ahora, por alguna razón, no han conseguido suficiente dinero.

A pesar de que la secuela Dumb & Dumber estuvo bien en taquilla, los críticos no fueron amables con su trabajo.

Todos sabemos que su talento es indudable, con la capacidad de alternar su actuación para la comedia o dramas surrealistas, pero es un negocio que probablemente ya ha terminado, y parece que los productores están dando prioridad a un flujo de ingresos más confiable.

Otra parte que ha influido es el que Jim no ha ganado suficientes premios por su actuación, sin embargo hay muchos preguntándose por qué no lo ha hecho, si su trabajo en Todo poderoso, Truman Show, Liar Liar, The Mask, Eternal Sunshine, The Grinch o Man on the Moon ha sido excelente.

A pesar de varias nominaciones para ser ganador del Globo de Oro en algunas de sus películas, se le han sido otorgados 2: uno por Truman Show y otro por Man on the Moon.

Los padres de su ex novia, culpan a Carrey de la muerte de su hija.

Además, en los últimos tiempos, Carrey ha estado involucrado en otra controversia en torno a su exnovia Catriona White , que murió por una sobredosis en 2015.

La familia de White ha acusado a Jim de que supuestamente la contagió con enfermedades de transmisión sexual, y por haberle dado la droga que provocaría su muerte.

Carrey ha respondido a estas afirmaciones, diciendo:“No toleraré este intento despiadado de explotarme, ni a la mujer que amé”.

Es un hecho de que Hollywood está perdiendo uno de sus actores más versátiles y cómicos que hay . En sus últimas apariciones, Jim apareció muy desmejorado.





