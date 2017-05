Laurita se mostró indignada por haber sido definida como un “filito”.

“Es que no fuimos pareja. Sí hay una cuestión: yo voy a hablar súper bien de las personas con las que salí. Sí es verdad en que puedo no coincidir en las maneras en las que uno se refiere a una mujer . Es verdad, lo escuché y coincido con lo que decís”.

Por eso, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la bailarina quiso hacer su descargo. Una panelista la pinchó cuando le dijo: “Medio que te ninguneó” . En ese momento, Laurita respondió con mucha sobriedad: “Es que no fuimos pareja. Sí hay una cuestión: yo voy a hablar súper bien de las personas con las que salí. Sí es verdad en que puedo no coincidir en las maneras en las que uno se refiere a una mujer . Es verdad, lo escuché y coincido con lo que decís”.