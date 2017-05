Mansiones, autos y botas, ¿cuántos millones les dejó Fort a sus hijos?

Ricardo falleció en la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2013. Estaba internado desde hacía dos semanas en el sanatorio La Trinidad de Palermo. Días antes de morir, se encargó de dejar todo en regla y firmó un papel en el que declaró como eventual tutor de sus hijos a su ex pareja y amigo de toda la vida, Gustavo.

En juego no sólo estaba la educación de sus hijos, sino también la administración de los USD 257.716.000 que les dejaba para que pudieran crecer "cómodos".

La familia acusó a Gustavo de reclamar dinero a su nombre. El “elegido” de Fort salió a defenderse con todo. “Yo no tengo un peso de la familia Fort. Había una suma de dinero que siempre guardaban y repartían entre todos los herederos, incluido Ricardo. Pero desde que falleció, ese dinero desapareció. Pasaron dos o tres años y les dije: ‘¿Están pasando esa suma a la cuenta de los chicos?’. No me respondieron nada. Le dije que ese dinero lo pusieran en una cuenta, pero a nombre de los hijos”, denunció Gustavo.