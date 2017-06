Marcos Peña a Axel Kicillof: "Vamos a trabajar mucho tiempo para que usted nunca más maneje la economía"

"Lo que pasó el año pasado no es un error, es su política económica. ¡Asúmanlo! ¡Háganse cargo! ¡Son neoliberales, piensan como liberales! ¡No tienen que disfrazarse de otra cosa!".

"Lo que pasó el año pasado no es un error, es su política económica. ¡Asúmanlo! ¡Háganse cargo! ¡Son neoliberales, piensan como liberales! ¡No tienen que disfrazarse de otra cosa!".

Tras enumerar una serie de datos negativos de la economía, como la caída en el consumo de leche por persona, el ex ministro levantó el tono y se dirigió a Peña: "Lo que pasó el año pasado no es un error, es su política económica. ¡Asúmanlo! ¡Háganse cargo! ¡Son neoliberales, piensan como liberales! ¡No tienen que disfrazarse de otra cosa!".