Mario Fiad candidato a senador.

Gerardo Morales, desde China: "Cambiemos hará una muy buena elección en Jujuy"

¿Qué expectativa y hasta dónde se puede especular con que el acuerdo para instalar un planta solar en Jujuy está hecho?

- Bueno está listo, después de un año de trabajo tenemos ya el OK, la aprobación de Exim Bank para un crédito para el proyecto de una planta solar de 300 megabatios a 4.000 metros de altura, es la única. Creo que hay una en el Tibet a tanta altura, tenemos una radiación importante que va a superar las 2.600 horas anuales. Así que bueno, es un proyecto de 390 millones de dólares, Exim Bank desembolsa 331 millones, nosotros aportamos el 15% del proyecto, para llegar a los 390 millones de dólares. La semana pasada ya aprobó Exim Bank, nos está faltando la notificación del Ministerio de Comercio, que va a estar lista la semana que viene. Nosotros tenemos que empezar a hacer aportes del 15%, que queremos hacerlo lo más pronto posible, durante el mes de junio, para que ya empiecen a caer en China tanto Shangai Electric, que tiene a su cargo la fabricación de los transformadores, de todo lo que es la instalación eléctrica, y Talesun, que es la fábrica de paneles solares, empiece la fabricación de paneles. Ya tenemos lista la logística, ya hicimos el camino a la planta solar, hicimos un camino de 48 kilómetros con toda la estructura de vialidad de la provincia, ya estamos trabajando con los proveedores locales, tenemos cerca de 25% de componente argentino.

- ¿Y esta energía en particular es para qué?

- Esto surge de la licitación nacional e internacional de la Ronda 1 de Renovar, que ganamos, se pusieron en licitación 300 megabatios y ganamos los 300 megabatios. Este es el único proyecto que es cien por ciento de la provincia. Es decir, que las empresas chinas lo que hacen es el know how, la planta llave en mano, diría, con componente local. Pero que además es el único proyecto que les paga a las comunidades 2% de las utilidades, porque se está haciendo en tierras de las comunidades. Hicimos la consulta previa a la comunidad, firmamos acta con la comunidad, es el único proyecto que integra a las comunidades originarias. Y bueno va a generar 600 puestos de trabajo directo y cerca de 1.000 indirectos. Vamos a trabajar con proveedores locales, hay dos metalúrgicas jujeñas que ya tienen experiencia como proveedores en la fabricación de litio, pero que no les va a dar la capacidad para producir la estructuras para sostener 1.200.000 paneles. Estamos hablando de 400 hectáreas de paneles solares. Así que bueno, es una planta importante. Ya tenemos el contrato de Cammesa, que nos va a pagar durante 20 años a la provincia 60 dólares el megabatio, así que eso lo ganamos en la licitación y bueno, estamos ya en la puerta del proyecto.





- En términos de infraestructura, ¿qué representa para Jujuy esta obra? ¿Qué va a solucionar?

- En términos energéticos nos pone a Jujuy como un jugador central en el mercado energético, esta planta trae una planta para La Quiaca de 10 megabatios con baterías de litio, pero bueno esta planta va a generar energía y le va a pagar una regalía a la provincia.

- ¿En cuánto tiempo estaría?

- El crédito es a 15 años. El proyecto tiene que estar listo en junio del año que viene. Tenemos plazos comprometidos en la licitación, así que estamos cumpliendo. Y ya empezó a correr el reloj, el tiempo de descuento. Estamos avanzando muy bien. Así que bueno con nuestros socios chinos Shangai y Power China, porque Shangai es una subsidiaria de Power China y Talesun, que son como te decía los fabricantes de paneles. La idea es crecer, presentarnos también con otras empresas, estamos abriendo con Enel, con otros actores del mercado renovable, generación de renovables, para renovar dos, donde la línea que evacúa en la Puna podría llegar a tener una capacidad de 200 megabatios más. Pero además estamos trabajando otra línea de 500, ya tenemos proyecto ejecutivo, vamos a ver cómo podemos incluir el proyecto en las definiciones de política nacional. Pero la idea es llegar a que Jujuy tenga un parque de 1.500 megabatios en los próximos 5 años. Así que bueno, la idea es “Jujuy provincia verde”. Para que tengamos una idea, Jujuy consume 130 megabatios. La idea es empezar con esta planta, además de esta planta de 10 megabatios en La Quiaca y en los próximos 5 años toda la Puna y la Quebrada jujeña que estén abastecidas con generación de renovables, solar, no da para eólica la provincia, pero sí energía solar. Tenemos una de las mejores radiaciones del mundo, la radiación que hay en la Puna jujeña es mejor que la de Atacama en Chile y es comparable con el desierto de Australia. Así que estamos comprometidos fuertemente con el desarrollo de la energía renovable y este proyecto es la puerta que queremos abrir para -como te digo- llegar a un mínimo de 1.500 megabatios en los próximos 5 años.

- No cree que las inversiones, más allá de esto de Jujuy, financiamiento, le pregunto ya por el plano nacional, ¿no están un poco demoradas en cuánto a la expectativa que había generado Macri y esto de que iban a llover inversiones?

- Puede ser. Lo que pasa que eso también va de la mano con cómo va la economía. Y la economía este año ya hizo un click y empieza a recuperarse. Para que tengamos una idea, Acero Zapla en noviembre y diciembre vendió por mes 2.000 toneladas de hierro para la construcción; enero, febrero y marzo 6.000 toneladas por mes. Y están demandándole más aceros especiales las autopartistas o fábricas de automóviles. Yo creo que ahora nosotros tenemos en un par de salares, uno de Sales de Jujuy, una inversión que empieza este año de 200 millones de dólares, que de 17 mi toneladas de litio pasan a producir en los próximos tres años 40 mil toneladas. El mundo comercializa 165 mil toneladas.

Así que Jujuy en los próximos 4 o 5 años va a estar aportando al mercado internacional del litio 90 mil toneladas. Y ya hemos firmado cuando vino el presidente italiano un contrato con una empresa italiana para instalar en Jujuy una fábrica de batería de litio, que es con todo el proceso. Ahora estamos produciendo carbonato de litio, para llegar a la batería hay que construir una planta de material activo, otra planta de celdas de litio y la planta de ensamble. Empezamos con la planta de ensamble este semestre que viene, enero se empieza con la fábrica de celdas de litio y en un par de años la de material activo, así que va a ser la única fábrica en Latinoamérica con todo un proceso integrado que va a agregarle valor a la producción de litio, así que te diría que en Jujuy estamos con proyectos interesantes de inversión concretos. Los proyectos de litio ya licitaron con los proveedores locales, por ejemplo una empresa constructora jujeña ya ganó una licitación planteada. Así que nosotros en la segunda mitad del año ya tenemos que estar construyendo ya la planta porque, como te digo, tenemos que estar tirando energía, generando energía en junio del año que viene, que es el plazo que tenemos por la licitación que además ganamos.

- Estamos en un año electoral y usted tiene uno de los cinco distritos que maneja Cambiemos, con lo cual su responsabilidad va a ser más pesada que otros años. ¿Cómo está viendo el plano electoral hoy? ¿Qué cree que puede ocurrir en la provincia que gobierno? Sobrevuela siempre el caso Milagro Sala, ¿cómo lo estás viendo todo esto?

- Mirá, bien. En Jujuy bien consolidado, a nivel país también. Periódicamente me reúno en la mesa de Cambiemos cuando estoy por Buenos Aires, por lo menos una vez por mes, los acompaño a los muchachos.

- ¿Es optimista?

- Sí, lo comparto. Además, está consolidando en las mediciones. Mauricio recuperó la baja de enero y febrero, está bastante mejor y te diría que yo mediciones que tengo de Jujuy, Salta y algunas que he visto nacionales Cambiemos está también bastante consolidado, así que me parece que hay que trabajar fuerte en la organización territorial, que no pase lo que pasó en Chaco (no se acordó ir en alianza) que de todos modos ya se arregló el tema, pero yo creo que Cambiemos va a tener un muy buen resultado en la elección… Y en Jujuy también.

- ¿Quién va a encabezar ahí?

- Ahí, Mario Fiad.

- ¿Está definido ya?

- Sí. Le estoy dando una primicia, chango, porque ni lo dijimos. Va a ir de candidato a senador.

- ¿Ya lo habló con el Presidente eso o con alguien?

- Estamos coordinando…





