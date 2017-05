Mirtha Legrand tras la absolución de todos los acusados por el robo de sus joyas: "No voy a apelar"

"Yo no quiero recuperar mis cosas, no me aferro a las cosas materiales, solo quería mi anillo de casamiento. Algún día se sabrá, o no se sabrá. La justicia tiene que actuar más justicieramente", remarcó y aclaró que quiere dar por terminado el tema. "Para mí fue muy traumático, muy doloroso. No quiero hablar más, lo doy por terminado. No se si la fiscal va a apelar, yo no lo voy a hacer, a la justicia hay que respetarla y yo la respeto", y antes de terminar le mandó un saludo a su ex empleada. "Lina, te mando un beso".