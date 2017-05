Morena Rial subió una muy polémica foto junto a su novio

Desde que Morena Rial ha encontrado el amor en su vida, no deja de compartir su felicidad en las redes sociales.

De hecho, a diario, la joven publica selfies y videos junto a su amado , Martín Casar, con quien ya lleva varios meses de relación.

Sin embargo, a veces comparte demasiado... y con demasiado nos referimos a sus momentos más íntimos.

En este caso, la hija de Jorge publicó en sus Stories de Instagram una selfie con Martín desde la cama . En la misma se los puede ver muuuy mimosos, y ¿desnudos?

Se sabe que, luego de los numerosos escándalos que tuvo Morena a través de las redes sociales, su papá le habría aconsejado cuidarse a la hora de publicar fotos. ¿Que pensará de esto?





