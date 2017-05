Natalia Oreiro fue victima de acoso sexual durante el rodaje de una serie

La actriz Natalia Oreiro se refirió a uno de los momentos más difíciles que ha vivido en su carrera, cuando fue acosada sexualmente por su compañero de elenco Jorge Perugorría



Según reporta el diario, La Nación, este hecho ocurrió durante el rodaje de la producción colombiana "Lynch", la cual transmitió la cadena MovieCity en los años 2012 y 2013 y que tenía como protagonistas a la artista uruguaya y a Perugorría.



A través del sitio Hablemos de todo —plataforma web que busca brindar ayuda a los adolescentes que sufren bullying, grooming, consumo de drogas, entre otras problemáticas— la intérprete de "Me muero de amor" entregó su testimonio.



"Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y me 'quiso avanzar'. Y al principio uno como que dice 'bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada', pero él se puso denso y lo tuve que detener físicamente. Lo empujé muy fuerte y me fui del lugar donde estábamos", señaló la cantante, quien en ningún momento mencionó el nombre del actor.



Pero esta no fue la única vez que su colega la hizo vivir una situación de este tipo: "Posteriormente a eso, en una escena que teníamos que hacer, ya habíamos pautado la dinámica de la escena... Era un escena romántica. Habíamos pautado que él me sacaba la camisa, pero que yo abajo tenía un corpiño, pero en el medio de la escena él me arranca el corpiño. Obviamente yo me puse muy mal pero él siguió con la escena", comentó Oreiro.



Ante estos hechos, la actriz habló con el productor de la serie para evitar que ocurriera algo similar: "Puse una parte de mi contrato en la que hablaba de eso. No puntualmente del acoso porque es algo que uno no prevé nunca. No podés poner en un contrato que si alguien te acosa, no debe de hacerlo. (...) Pero sí había una cláusula que decía que yo podía decidir qué hacer con mi cuerpo, dónde exponerme y dónde no".



La cantante aseguró que tras estas situaciones sintió "ansiedad, mucha angustia y baja autoestima. Además, señaló que su ex compañero de reparto le había pedido disculpas, aseverando que lo ocurrido se debía a que en ese momento él tenía problemas con el alcohol.

Fuente: Emol.com -

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.