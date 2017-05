Nicolas Maduro convoco a una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este 1 de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el ordenamiento jurídico y la Carta Magna del país.





"He pensado mucho con el alto mando militar y político las opciones estratégicas. Me he encomendado a Dios y a los espíritus protectores de esta patria sagrada, y hoy 1 de mayo anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales constitucionales y de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución, convocó al poder Constituyente", dijo el Jefe de Estado en un acto de su Gobierno enmarcado por el Día del Trabajador.





El Presidente explicó que esta acción la realiza para derrotar el "golpe de Estado" que se genera en su contra. Explicó que este proceso, a diferencia de los anteriores, no será con partidos políticos sino con todos los movimientos sociales que integran a la Revolución Bolivariana.





"Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo, ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígenas, pero sobre todo hermanos, una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal.





Convoco a los comuneros, a los misiones", dijo. El Presidente, precisó que a través del voto directo del pueblo se elegirán unos 500 “constituyentistas”. Previamente, el opositor Julio Borges, presidente del Parlamento, dijo que la Constituyente que solicitaría el Mandatario sería sin ejercer el voto popular.





"Esa constituyente va a tener todos los poderes que son del pueblo. Van a querer materializar un golpe de Estado con una Constituyente comunal para dar un salto tipo Cuba", enfatizó el legislador. Esta noche, desde un Consejo de Ministros , El Jefe de Estado firmará el decreto de convocatoria al proceso.

Fuente: Emol.

Periodista: Juan Rodrigo Saavedra Montoya