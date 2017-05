Nicole Neumann: "La verdad que estoy rodeada de amor y escándalo"

La última entrevista de Nicole Neumann sigue dejando tela para cortar. Primero, ella se quejó por el título que la revista Caras había puesto en la tapa, asegurando que no había dicho esa frase: "Me separé porque no me sentía completa".





Este jueves, se publicó un fragmento del audio original de la entrevista. En el mismo, el periodista Héctor Maugeri le pregunta por qué todas sus relaciones terminaban en escándalos tremendos con rumores de infidelidad incluidos. Con muchas dudas y silencios, la modelo brindó una respuesta muy fuerte.





"Sí. Bueno. Eh... Claramente no tuve. Quizás... Qué se yo. No sé cómo decirlo. No sé. La verdad que lamentablemente estoy rodeada de amor y escándalo. No sé si es mi espíritu escorpiano pasional o qué" , aseguró.

