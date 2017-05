Polémica: Caruso Lombardi, escrachado en las redes por encarar a una menor

Ornella -una joven de 16 años que suele frecuentar en Twitter y demás redes sociales- se despertó con un mensaje que la sorprendió, como disgustó. El escrito provenía de la cuenta oficial del ex DT de Quilmes, claro está, y con él intentaba “conquistarla” de una forma particular.

En esa línea, Ornella le explicó a este sitio que al momento de decirle que era menor de edad decidió bloquearlo. “No pudo seguir contestando, y en realidad terminé la conversación por qué no tiene nada que ver conmigo”, señaló y aclaró que su intención no era escracharlo.