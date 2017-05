Salta: llevó un revólver a clase y "se le disparó" en la cara a una compañera

Así quedó el aula tras el disparo.

Efectivos la policía de Salta trabajan para esclarecer el confuso hecho donde una alumna resultó lesionada con un arma de fuego en un establecimiento educativo del departamento de Orán. Un adolescente se encuentra demorado.



Pasada las 19 horas de hoy se tomó conocimiento de un hecho, donde una alumna de un colegio rural resultó lesionada accidentalmente por el disparo de un arma de fuego en el rostro.

Una vez en el lugar los efectivos se entrevistaron con los directivos del establecimiento ubicado en el barrio Paraíso, quienes manifestaron que la adolescente de 14 años había recibido el impacto de un disparo en el rostro y que estaba siendo trasladada en un vehículo particular al hospital local para recibir asistencia médica.

Según los datos recabados, un compañero de la adolescente habría llevado un revolver calibre 22 para mostrarlo y mientras manipulaba el arma se habría efectuado el disparo accidentalmente .

La brigada de investigaciones realiza las tareas a los fines de determinar cómo habría ocurrido el hecho y personal de criminalística se encuentra realizando las pericias correspondientes. En tanto el Jefe de Policía Comisario General Licenciado Ángel Mauricio Silvestre se encuentra en el lugar dialogando con padres y alumnos del establecimiento.



El adolescente de 16 años y el arma secuestrada quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.





La policía tuvo que allanar el aula.













