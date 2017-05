Sol Pérez, enojada por la foto oficial del Bailando: "Fue una falta de respeto"

"Fue raro y en realidad no tengo mucho para decir, pero obviamente por qué fui a la contratapa fue una pregunta que hice a la producción porque no me sentí cómoda".

En diálogo con el progama Por si las moscas, que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la escultural joven explicó: "Fue raro y en realidad no tengo mucho para decir, pero obviamente por qué fui a la contratapa fue una pregunta que hice a la producción porque no me sentí cómoda".

"No me pareció bien, si me están llamando como figura, que pongan a todas las figuras de un lado y a mí me dejen del otro, me pareció una falta de respeto" , recalcó indignada.