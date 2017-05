El dato parte de un estudio realizado por Adecco Argentina, el cual, además, reveló que el 55% elige el transporte público para viajar al trabajo y el 52% lo hace en hora pico.











Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, realizó un estudio sobre el horario en que se levantan los argentinos y su viaje al trabajo, el mismo arrojó que sólo el 15% de los trabajadores argentinos duerme entre 7 y 8 horas.







¿Cómo empieza la rutina de los argentinos?



El 36% se despierta entre las 6 y las 7 de la mañana, el 23% todavía más temprano, entre las 5 y las 6, el 20% entre las 7 y las 8, el 11% antes de las 5, el 7% entre las 8 y las 9 y sólo un 3% después de las 9.







Al preguntarles si suelen atrasar el despertador antes de levantarse, la gran mayoría (70%) afirmó que no lo hace y se levanta apenas suena, pero el resto (30%) aplaza una y otra vez la alarma del despertador.







Con respecto al horario de entrada, los resultados son similares: el 29% de los encuestados entra a trabajar entre las 8 y las 9 de la mañana, otro 28% entra entre las 7 y las 8, un 19% después de las 9, otro 18% entre las 6 y las 7, y sólo un 6% ingresa antes de las 6 a.m.







Diversos estudios afirman que lo ideal es descansar entre 7 y 8 horas, pero según la encuesta, más de la mitad de los argentinos (52%) sólo duerme entre 6 y 7 horas y aún peor, otro 30% sólo descansa entre 5 y 6 horas, otro 4% menos de 5, y sólo un 15% hace lo recomendado y duerme 7 horas.







Al momento de prepararse para salir de casa, al 46% le lleva de 15 a 30 minutos estar listo, al 32% tarda entre 10 y 15 minutos, y el 22% más de 30 minutos. Y sobre el desayuno, la mayoría (61%) desayuna en su casa y mientras el 25% lo hace en el trabajo, el 8% elige no desayunar, y el 5% desayuna de camino.







¿Cómo viajan al trabajo?



La forma más utilizada (55%) para viajar es el transporte público, ya sea colectivo, subte o tren, otro 28% elige su auto, un 11% escoge caminar, y otro 6% utiliza la bicicleta.







Sobre el tiempo de viaje hasta llegar a la oficina, también se obtuvo porcentajes similares: el 28% tiene entre 15 y 30 minutos, el 27% entre 30 y 45, el 24% de 10 a 15, el 17% de 1 hora a 1 hora y media y el 4% más de 1 hora y media. Además, más de la mitad (52%) viaja en horario pico, mientras que un 25% viaja en otros horarios y otro 22% sólo lo hace a veces.







Al consultarles como calificarían la calidad del viaje al trabajo el 61% considera que es buena, mientras que un 18% mala. Otro 16% opina que es muy buena, pero un 5% la define como muy mala.







A su vez, los factores que influyen en la calidad del viaje son: 41% la cantidad de tráfico, 16% viajar parado y 16% estar apretado, otro 14% incómodo y un 13% viajar en hora pico.







Casi la mitad de los argentinos (48%) afirma que la calidad del viaje impacta en su día laboral, mientras que un 52% no siente ningún tipo de impacto.











Metodología del relevamiento



Personas Encuestadas: 1133



Cobertura Geográfica: Todo el territorio argentino



Período de relevamiento: Mayo 2017





Acerca de Adecco Argentina

Presente en el país desde hace más de 30 años, Adecco Argentina es líder absoluto en la contratación de personal y ofrece soluciones integrales en el área de Recursos Humanos. Cuenta con más de 60 sucursales ubicadas en las principales ciudades del país. Adecco Argentina dispone de una media semanal de 1.200 clientes activos en cuyas empresas prestan servicios más de 10.000 personas. Para mayor información, ingrese a: www.adecco.com.ar

