WhatsApp: Razones de las constantes caídas y una última ocasión en que se mantuvo ‘offline' por más de dos horas.

En las últimas han sido varias veces las que WhatsApp ha dejado de funcionar de forma parcial o completa, pero además se han incrementado sus problemas de funcionamiento. Características como WhatsApp Web, el sistema de notificaciones push o el ‘en línea' han estado dando problemas. Y evidentemente, todo esto tiene una explicación. ¿Qué es lo que está pasando con WhatsApp?

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp, que por su cuota de mercado es actualmente el más grande a nivel global, tiene tres posibles estados para los mensajes que intercambian sus usuarios. El primero se muestra con un icono en forma de reloj, y señala que no existe conexión con los servidores de la compañía. Un segundo gráfico, con un tick, es el que señaliza que el mensaje se ha enviado de forma satisfactoria a los servidores de WhatsApp y allí se ha recibido y procesado, pero todavía no ha llegado a su destino. Es decir, según este anterior, faltaría la conexión entre servidor y receptor. Y el último gráfico de estado posible es el doble tick o doble check, que significa que se ha completado la conexión e intercambio entre emisor - servidor - receptor.

Problemas en los servidores de WhatsApp

Lo que pudimos ver en la reciente caída de WhatsApp es precisamente ese primer gráfico con forma de reloj. Es decir, que la app de los usuarios no podía conectar con los servidores de la compañía de Mark Zuckerberg. Esto no ocurrió por problemas en la parte del emisor, sino por problemas con los propios servidores, que no son pocos y están perfectamente preparados para soportar el tráfico que se generó durante su caída.

Se acercan grandes cambios

explicaciones al respecto, pero en este contexto sí sabemos que WhatsApp para PYMES está en desarrollo. Además de esto, conocemos gracias a ‘un cambio radical para WhatsApp', que estará disponible en los próximos meses. Probablemente, entre los diversos cambios que se introduzcan, el sistema de conexión entre los servidores y la aplicación para dispositivos móviles se modifique. Esta sería otra posible explicación para los recientes problemas de WhatsApp. Ninguna fuente oficial de WhatsApp o Facebook ha dado, pero en este contexto sí sabemos queAdemás de esto, conocemos gracias a fuentes no oficiales que la compañía de Mark Zuckerberg está trabajando en, que estará disponible en los próximos meses. Probablemente, entre los diversos cambios que se introduzcan, elentre los servidores y la aplicación para dispositivos móviles se modifique. Esta sería otra posible explicación para los

Lo que sí es evidente, en cualquier caso, es que WhatsApp trabaja en importantes novedades que vendrán en las próximas semanas y en los próximos meses, cambios más profundos para el servicio de mensajería instantánea que lo visto en los últimos meses, como por ejemplo las videollamadas. Y esto, que de por sí explicaría los problemas de WhatsApp en los últimos días, deja la puerta abierta a la posibilidad de que vuelvan a producirse ‘cortes' en el funcionamiento de la aplicación para todos los usuarios en el mundo.

Siguen los problemas

Aunque ya se ha restablecido el funcionamiento del servicio de mensajería instantánea, aún se mantienen los problemas. Tanto en dispositivos Android como en iOS, y en Windows Phone -o Windows 10 Mobile-, los usuarios siguen quejándose de problemas con WhatsApp Web, y un mal funcionamiento de las notificaciones push en sus dispositivos móviles. Además, también hay algunos desajustes en el doble check azul, que en ocasiones aparece de forma aleatoria, y la aplicación está teniendo también algunos errores con el mensaje ‘en línea'.

