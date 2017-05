Yanina Latorre destrozó a Sol Pérez y le criticó la parte del cuerpo que más le elogian: “Parece una patovica”

"Solamente le conozco el cu**, ¿qué hacemos con un cu**? Todo lo que harían con un cu**, no lo puede hacer en el Bailando", disparó. Y, como si no hubiese quedado claro lo que pensaba de la parte del cuerpo que más le elogian a la chica del clima de TyC Sports, agregó: "Es un cu** de gimnasio, no propio. Parece una patovica".

Pero los misiles de Latorre no terminaron ahí. "Tiene músculos en el cuerpo que yo no tengo, pero no tiene una figura increíble como Noelia Marzol. No me gusta, me da luchador de sumo. Es demasiado grandota y a mí me gusta la mujer estilizada y fina", sentenció en La previa del show.