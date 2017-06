Buscan a 3.294 adolescentes en el país: 7 de cada 10 son mujeres

Sus fotos circulan por las redes sociales, en la página de Missing Children y son parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad, que en este momento tiene activas 6.987 búsquedas.

El grupo que más preocupa es el de los 12 a los 18 años, que suma la mitad de las búsquedas (3.294), y en esa franja, siete de cada diez son chicas. Sólo entre el 2016 y lo que va de este año se denunció la desaparición de 3.777 chicas de esa edad: 1.586 aparecieron, pero aún no lo han hecho 2.191.

“Por un tema cultural, cuando una chica no vuelve a su casa en general se hace la denuncia más rápido que si se trata de un varón, porque se entiende que corre más peligro en la calle”, dice Lidia Grichiner, de Missing Children.

“¿Cuáles son las posibles vinculaciones entre esta diferencia y el delito violento del cual podrían haber sido víctimas las mujeres desaparecidas?” Plantea el informe, y habla de “explotación sexual prostibularia y de los femicidios, que en ocasiones conllevan una apropiación del cuerpo de las víctimas por parte de sus captores”. El informe también dice que “el aparato burocrático estatal no registra de manera sistemática la aparición de las personas”.